Seconda Categoria: malore per il padre dell’arbitro, sospesa Borgo a Mozzano-Barga

Momenti di apprensione nella giornata di ieri allo stadio comunale di Borgo a Mozzano (Lucca) per un malore che ha colpito nel corso del secondo tempo uno spettatore della gara di Seconda Categoria fra la squadra di casa e il Barga. La vittima è stato il 51enne Alessandro Martelli, padre del direttore di gara Luca Martelli di Migliarino Pisano (Pisa). Quest’ultimo, una volta accortosi che qualcuno si stava sentendo male fra gli spettatori, ha interrotto la gara, in modo da permettere il soccorso dell’uomo che solo in seguito ha scoperto essere suo padre. Alessandro Martelli aiutato a riprendersi da una dottoressa, anche lei spettatrice della partita, e dai sanitari delle due squadre, Borgo a Mozzano e Barga, che hanno fatto utilizzo di un defibrillatore, è stato poi affidato alle cure del personale del 118 che con l’ausilio di un’ambulanza lo hanno trasportato all’ospedale San Luca di Lucca. La partita verrà recuperata in data da destinarsi.