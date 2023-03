Porto-Inter, Galeno: “Sono al 100%. In casa nostra sarà una partita diversa”

“Siamo consapevoli di dover disputare una grande partita e sono sicuro che la faremo, il Porto darà tutto in campo”. Wenderson Galeno parla così alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale contro l’Inter dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro. “Partiamo con un gol di svantaggio, ma giocheremo nel nostro stadio e con il sostegno dei nostri tifosi sarà senza dubbio una partita diversa – sottolinea il brasiliano -. Io titolare? Non saprei, decide il mister, ma ovviamente spero di far parte dell’11 iniziale. Mi sento pronto al 100%”.