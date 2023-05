Scudetto Napoli, Casini: “Scudetto dell’onestà per De Laurentiis? Parole mai dette in Lega”

Sullo scudetto del Napoli è intervenuto anche il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini che ha voluto complimentarsi con la squadra azzurra per il tricolore, il terzo della sua storia. Il numero uno della Lega ha aggiunto anche una risposta ad Aurelio De Laurentiis che nei giorni scorsi aveva parlato di “Scudetto dell’onestà”.

Queste le parole di Casini dopo l’Assemblea di Lega: “Tutti insieme abbiamo fatto i complimenti al Napoli, era dal 2001 che una squadra diversa da Inter, Milan e Juve non vinceva lo Scudetto e questo fa bene alla competitività del campionato. Scudetto dell’onestà? E’ una dichiarazione mai fatta in Lega, sono temi antichi e che mi sembra appartengano a quella dialettica che c’è sempre tra tifosi con squadre che hanno quel tipo di etichetta. Non gli darei così tanto peso“.

Un intervento anche sulla situazione Sampdoria: “Chiaramente siamo rimasti colpiti dalla protesta dei tifosi, anche sorpresi perché la Lega Serie A fa tutto il possibile. Siamo dispiaciuti di vedere i tifosi arrabbiati. l tema riguarda sempre i controlli economico-finanziari, su questo abbiamo lavorato molto con la Figc per rafforzare licenze e indici di controllo, so che anche il ministro Abodi è molto attento sulla questione. È il solito tema della sostenibilità“.