Probabili formazioni Milan-Lazio: trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Lazio, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di sabato 6 maggio a San Siro. Prima dell’Euroderby di Champions, i rossoneri vogliono conquistare punti validi per la qualificazione alla principale competizione continentale. Di fronte i biancocelesti con l’obiettivo secondo posto. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it non vi lascerà soli, proponendovi gli aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti, ma anche le parole dei protagonisti, la moviola e gli approfondimenti nel post gara. E nei giorni precedenti, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Maurizio Sarri.

MILAN – Dopo il turn over infrasettimanale, si rivedono i titolarissimi, incluso lo squalificato Tomori. Giroud in attacco. Brahim Diaz, Bennacer e Leao a supporto del francese.

LAZIO – Da valutare Danilo Cataldi. In caso di forfait, potrebbe esserci Marcos Antonio visto il problem fisico accusato da Vecino contro il Sassuolo. Immobile guida l’attacco, Pedro in panchina. Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Ballottaggi: Saelemaekers 55%-Diaz 45%, Origi 55% – Giroud 45%

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega (in dubbio)

Squalificati:

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ballottaggi: Marcos Antonio 55% – Cataldi 45%

Indisponibili: Cataldi (in dubbio), Vecino (in dubbio)

Squalificati: