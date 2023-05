Running, domenica 7 maggio la 27a Maratona internazionale di Praga.

Manca ormai pochissimo a domenica 7 maggio quando si svolgerà la 27a Maratona internazionale di Praga, l’evento sportivo più prestigioso della Repubblica Ceca, che quest’anno partirà da Piazza Venceslao. E’ una tradizione consolidata che all’evento prendano parte campioni di calibro internazionale. Tra gli uomini, torna il vincitore dello scorso anno, il keniano Nobert Kigen con un personale di 2h05’13” che insieme al connazionale Alexander Mutiso, capace di 2h03’29”, e all’etiope Sisay Lemma, di soli 7” più lento, è tra i maggiori favoriti Tra le donne, sulla carta, le favorite sono le etiopi Workenesh Edesa, 17esima nel ranking mondiale, con un personal best di 2h18’51”, e Sintayehu Lewetegn che ha fatto segnare 2h22’36” nel 2022 a Lubiana e la keniana Pamela Rotich, di soli 7” più lenta. Al via anche i migliori atleti professionisti cechi Jiří Homoláč, pluricampione nazionale di maratona attualmente in carica e che vanta un personale di 2h14’35”, Vít Pavlišta capace di 2h15’35”. Al femminile la più grande speranza ceca è Moira Stewart, vincitrice della recente mezza maratona di Praga con un personal best di 2h26’31”.