Processo Dani Alves: la moglie testimonierà su proposta della difesa

L’ex calciatore brasiliano, Dani Alves è ancora in carcere in attesa del processo dopo essere stato accusato di un presunto stupro avvenuto il 30 dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona. Il processo contro l’ex giocatore blaugrana inizierà il 5 febbraio alle ore 10 e come riporta El Periodico c’è una novità: la moglie di Dani Alves, la modella Joanna Sanz, testimonierà su richiesta della difesa del giocatore. Come spiega Marca, la donna all’inizio non voleva sapere nulla di suo marito e pensava al divorzio, ma in seguito avrebbe cambiato idea. La modella, infatti, precisa il quotidiano, ha fatto visita più volte a Dani Alves in carcere. E adesso, gli avvocati difensori di Alves l’hanno chiamata a testimoniare al processo.