Scommesse, Sandro Tonali in Procura a Torino per essere ascoltato dalla pm

Intorno alle 16:00 di oggi, il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali si è presentato in procura a Torino per essere ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta in merito al suo presunto coinvolgimento nell’ambito di una inchiesta su un giro di scommesse illegali. Nei giorni scorsi il centrocampista del Newcastle, accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, ha ricevuto un atto di indagine mentre si trovava a Coverciano in ritiro con la Nazionale di Spalletti.