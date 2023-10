Italia-Norvegia oggi in tv: data, orario e diretta streaming qualificazioni Europei U21 2025

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Italia-Norvegia, match valevole per la terza giornata della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata, dopo la vittoria sulla Turchia di circa un mese fa, vogliono conquistare il loro secondo successo per inseguire l’Irlanda capolista del raggruppamento. La compagine scandinava, però, venderà cara la pelle e farà di tutto per tentare lo sgambetto. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di martedì 17 ottobre e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, con lo streaming affidato a RaiPlay. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà aggiornamenti sulla sfida.

