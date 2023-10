Inter, Repubblica: “Altro fondo del Golfo interessato, possibile svolta in due mesi”

Nell’ultimo periodo si sono intensificate le voci di una possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Gli acquirenti non mancherebbero, perché oltre a Investcorp, anche un altro fondo di investimento con sede nel Golfo Persico avrebbe messo il mirino sulla società nerazzurra. Questo è quanto riporta Repubblica, che aggiunge che potrebbero arrivare delle novità nei prossimi due mesi. Nel frattempo Goldman Sachs e Raine Group, per mano della famiglia Zhang, continuano nella ricerca di capitale a sostegno del club nell’area degli Stati Uniti.

Va ricordato che Steven Zhang ha sempre ribadito pubblicamente di volere restare proprietario, dunque ciò non significa per forza che la cessione dell’Inter avverrà in tempi brevi, ma è indice che qualcosa si stia muovendo in questo senso. Ed è indicativo anche del fatto che la società nerazzurra, che ha raggiunto la finale di Champions League lo scorso giugno e che nell’ultima gestione ha ridotto di molto le perdite, sia sempre più appetibile agli occhi degli investitori internazionali.