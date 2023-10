Probabili formazioni Sassuolo-Lazio, nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime gare, vogliono provare a fare uno sgambetto ad un’altra big del torneo. La compagine biancoceleste, dal suo canto, ha bisogno di conquistare altri punti per risalire in classifica. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky alle ore 20.45 di sabato 21 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Alessio Dionisi e Maurizio.

SASSUOLO – Berardi, Bajrami e Laurientè sulla trequarti a ispirare Pinamonti nel 4-2-3-1 ormai classico di Dionisi.

LAZIO – Immobile in dubbio potrebbe lasciare ancora il posto a Castellanos. Con lui troviamo Felipe Anderson e Zaccagni, ballottaggio Guendouzi-Kamada in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Bajrami 65% – Thorstvedt 35%

Indisponibili: Alvarez, Viti, Henrique (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 55% – Kamada 45%

Indisponibili: Immobile (in dubbio).

Squalificati: –