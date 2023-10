Formazioni ufficiali Udinese-Lecce, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese e Lecce, sfida valida per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Sottil cercano la prima vittoria in campionato, ma devono ancora fare i conti con diverse assenze sia nel reparto offensivo che in quello arretrato. D’Aversa ritrova invece Banda dopo qualche settimana di stop, mentre sono ancora fuori Blin e Dermaku. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 23 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-LECCE

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Success.

A disposizione: Okoye, Padelli, Festy, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Payero, Zemura, Pafundi.

All. Sottil

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Banda, Faticanti, Corfitzen, Smajlovic, Touba, Piccoli.

All. D’Aversa