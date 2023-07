Inter, Frattesi in pugno: affare in chiusura, prestito con obbligo di riscatto. Tutte le cifre

L’Inter ha in pugno Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è vicinissimo al club nerazzurro che si è mosso in anticipo sulla concorrenza con Marotta che nelle serate precedenti, in quel di Rimini ha praticamente formalizzato la cifra giusta per aggiudicarsi la trattativa che porterà Frattesi all’Inter.

Appena conclusa la trattativa che ha portato Brozovic all’Al-Nassr, Marotta si è fiondato su Frattesi formalizzando l’offerta che ha messo d’accordo anche il Sassuolo. Trasferimento a titolo definitivo sulla base di 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri, valutato fra gli 8 e i 9 milioni di euro. In queste ore si stanno limando i dettagli sul contratto dei due giocatori. Battuta la concorrenza della Roma, i sondaggi del Milan e l’inserimento last-minute del Napoli.