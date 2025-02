Il Milan non aspetta più, i risultati non convincono la società che ora è pronta a cambiare: vicinissimo un altro esonero.

È stato un ultimo mese di totale rivoluzione in casa Milan. La fine dell’anno ha visto l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo al suo posto di un altro allenatore portoghese. Sergio Conceição ha portato nuova linfa vitale in casa Milan, conquistando subito la Supercoppa Italiana nelle sue prime due partite sulla panchina rossonera.

Nonostante la coppa vinta, battendo Juventus prima e Inter poi, il rapporto tra nuovo allenatore e alcuni componenti della squadra non è mai sbocciato. Proprio per questo motivo, la società si è mossa nel mercato di gennaio per sostituire alcuni calciatori.

L’ormai ex capitano Davide Calabria ha lasciato Milano, dopo una vita vissuta con i colori rosso e nero impregnati sulla sua pelle, per andare al Bologna. Stessa sorte per Alvaro Morata, ceduto al Galatasaray dopo soli sei mesi dal suo arrivo a Milanello.

Al loro posto il Milan si è rafforzato con gli acquisti di Kyle Walker e Santiago Gimenez oltre un altro arrivo di livello come quello di Joao Felix. Acquisti che hanno portato nuove energie all’interno dell’ambiente rossonero. Nuove energie che la società ora vorrebbe portare anche nella squadra del Milan Futuro.

Milan Futuro, si cambia in panchina

Se per il Milan la stagione sta regalando qualche soddisfazione, nonostante le tante difficoltà affrontate soprattutto nei primi mesi con Fonseca, per la squadra under 23 il percorso è in netta salita. I baby rossoneri sono terzultimi nel Girone B di Serie C, in piena zona playout e distanti non pochi punti dalla zona salvezza. E ora la panchina di Daniele Bonera inizia a traballare e non poco.

L’ultima sconfitta in campionato nello scontro salvezza contro la Lucchese per 2-0 non è per nulla piaciuta al Milan, che nelle primissime ore post match stava già valutando l’esonero immediato di Bonera.

Nella giornata di domenica, però, le cose sarebbero cambiate: si attenderà la prossima sfida contro la Pianese prima di decidere il futuro della panchina rossonera. Sarà lì che Bonera si giocherà il tutto per tutto: in caso di mancata vittoria, dovrà salutare i suoi ragazzi e cedere il posto a un nuovo tecnico.