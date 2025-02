Cambiano i piani di Mikaela Shiffrin, che nelle scorse ore ha annunciato un importante cambio di programma in relazione ai Mondiali di sci alpino in corso a Saalbach. Una scelta dettata dagli strascichi pesanti lasciati dall’incidente di fine novembre mentre disputava il gigante di Killington. Una caduta rovinosa nella gara che avrebbe dovuto regalarle la centesima vittoria in Coppa del mondo. Il problema maggiore era stata una forte lacerazione al fianco, una ferita importante che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Già così, la ferita ha dato grossi grattacapi a Her Majesty, che si è anche dovuta sottoporre a un intervento. Poi, il rientro in gara nello slalom di Courchevel, proprio alla vigilia dei mondiali.

Mikaela Shiffrin salta il Gigante di Saalbach: l’annuncio

“Ho messo tutte le mie energie per rimettermi in forma per il gigante ma la verità è che non ci sono ancora”. Sono le parole con cui inizia il messaggio postato da Mikaela Shiffrin sul proprio profilo Instagram, per annunciare la rinuncia al Gigante. La motivazione viene fornita dalla stessa campionessa statunitense: “Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare a disputare il gigante con l’intensità necessaria che serve per le gare. Sinceramente, non mi aspettavo di dover affrontare così tanti problemi mentali e post-traumatici in gigante a causa del mio infortunio a Killington – spiega –. Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere mi avrebbero fatto superare le barriere mentali. Forse sarà così ma ancora non ci sono riuscita. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che amavo così tanto solo 2 mesi fa”.

Parole che rendono evidente il momento delicatissimo che sta affrontando Shiffrin, alle prese con un vero e proprio blocco dopo la pericolosa caduta occorsa a Killington. Niente gigante, quindi, ma il mondiale di Mikaela non è finito.

Dietrofront combinata: Her Majesty ci sarà, farà coppia con Johnson

Contestualmente all’annuncio del forfait dallo slalom gigante, infatti, Shiffrin ha spiegato che prenderà parte alla combinata a squadre. Un vero dietrofront rispetto ai piani iniziali, dato che Mikaela aveva già detto che non avrebbe partecipato alla combinata. Un annuncio che lasciò anche un po’ di amaro in bocca ai più sognatori, che speravano di vedere il magico duo insieme a Lindsey Vonn. Ora, ci sarà Shiffrin ma non la Vonn, dato che la compagna di Her Majesty sarà Breezy Johnson, fresca della medaglia d’oro vinta sabato in discesa. Un duo scoppiettante, quindi, pronto a regalare qualcosa di importante agli Stati Uniti.

L’Italia in gara senza Brignone e Goggia: le tre coppie azzurre

C’è grande curiosità per la combinata nordica, che presenta il nuovo format, probabilmente destinato a sostituire in maniera definitiva quello precedente. Le manche saranno una di discesa e una di slalom, ma la particolarità consiste nel fatto che le due prove verranno disputate da due sciatrici diverse. Dopo la prima manche, come nelle gare tecniche, è prevista l’inversione delle migliori trenta per lo slalom. Alla fine, i due tempi verranno semplicemente sommati.

Per l’Italia non saranno in gara né Federica Brignone né Sofia Goggia. Nella giornata di ieri, infatti, la federazione aveva annunciato le tre coppie che rappresenteranno il Tricolore nella gara di domani. Elena Curtoni farà coppia con Martina Peterlini, Nicol Delago con Marta Rossetti e Laura Pirovano con Giorgia Collomb. Quest’ultima, in particolare, è stata grande protagonista nella gara inaugurale, il parallelo a squadre, in cui, insieme a Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Lara Della Mea, ha conquistato il primo e, fin qui, unico oro dell’Italia a questi mondiali. La gara prenderà il via alle ore 10:00 con la prova di discesa, mentre alle 13:15 si terrà lo slalom.