Quella che è appena iniziata rappresenta un traguardo molto importante per Jannik Sinner, che è arrivato a 36 settimane da numero 1 del ranking Atp. Un risultato significativo per il campione azzurro, che raggiunge così Carlos Alcaraz, in questo continuo testa a testa con lo spagnolo. Chiaramente, Sinner è destinato a superare il collega iberico nelle prossime settimane, grazie al cospicuo vantaggio maturato nel corso di questi mesi. Il 2024 di Jannik, infatti, come ben noto, è stato davvero da sogno: lo scorso anno sono arrivati i primi due Slam in carriera, oltre al successo nelle Atp Finals. Nel mentre, Sinner è salito al primo posto nel ranking, non lasciandolo più e, anzi, rilanciando, visto che il 2025 si è aperto con il bis agli Australian Open. Da allora, l’altoatesino non ha più lasciato il trono.

Il ranking Atp: Sinner sempre primo, Bellucci entra in top-70

Sinner, infatti, conserva circa 3.700 punti di vantaggio sul secondo, il tedesco Alexander Zverev, mentre Carlos Alcaraz completa il podio con oltre 4.300 punti in meno rispetto all’azzurro. A proposito di azzurri, settimana da incorniciare per Mattia Bellucci, protagonista di un torneo di altissimo livello a Rotterdam. Il lombardo non aveva mai battuto dei top-20 in carriera, e in Olanda ne ha battuti ben due, ovvero contro Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, prima di uscire di scena con Alex de Minaur. La semifinale raggiunta nel 500, comunque, gli ha permesso di migliorare ancora il proprio best ranking, entrando per la prima volta in top-70. Bene anche Andrea Vavassori, che nel torneo olandese era uscito agli ottavi per mano di Alcaraz. Per effetto di questo risultato, il torinese si è portato in 240esima posizione ed è l’italiano con più posizioni guadagnate (77).

Jannik Sinner (ITA) 11.830 punti Alexander Zverev (GER) 8.135 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.510 punti Taylor Fritz (USA) 5.100 punti Casper Ruud (NOR) 4.480 punti Alex de Minaur (AUS) 4.015 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Daniil Medvedev (RUS) 3.830 punti Tommy Paul (USA) 3.445 Andrey Rublev (RUS) 3.270 punti

16. Lorenzo Musetti 2.650

33. Matteo Berrettini 1.430

35. Lorenzo Sonego 1.376

37. Flavio Cobolli 1.372

38. Matteo Arnaldi 1.355

58. Luciano Darderi 945

68. Mattia Bellucci 843

81. Luca Nardi 681

86. Francesco Passaro 645

91. Fabio Fognini 629



Il ranking Wta aggiornato: Bronzetti recupera 16 posizioni

Per quanto riguarda la classifica femminile, la grande protagonista della settimana che si è conclusa ieri è senza dubbio Lucia Bronzetti. La riminese, infatti, si è spinta fino alla finale del torneo di Cluj-Napoca, dove ha ceduto contro Potapova. Il suo percorso, però, le ha permesso di guadagnare ben 16 posizioni salendo in 56esima posizione, non lontana dal suo best ranking (48^). Per quanto riguarda le prime posizioni, non è cambiato niente con Sabalenka prima con, però, Swiatek subito dietro, a nemmeno 200 punti. Jasmine Paolini si conferma in quarta posizione, mentre Rybakina, dopo non essere riuscita a confermare il titolo ad Abu Dhabi, ne perde due ed è settima.

Aryna Sabalenka (BLR) 8.956 punti Iga Swiatek (POL) 8.770 punti Coco Gauff (USA) 6.538 punti Jasmine Paolini (ITA) 5.288 punti Jessica Pegula (USA) 4.861 punti Madison Keys (USA) 4.680 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.588 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.095 punti Emma Navarro (USA) 3.709 punti Paula Badosa (ESP) 3.588 punti

56. Lucia Bronzetti 1.048

58. Elisabetta Cocciaretto 1.012

117. Sara Errani 651

134. Martina Trevisan 542

153. Lucrezia Stefanini 479