LIVE – Sassuolo-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

E’ la vigilia del match fra Sassuolo e Roma, snodo importante per la rincorsa ai primi quattro posti della squadra capitolina. I giallorossi sono reduci dal deludente pareggio in Svizzera contro il Servette in Europa League, con il campionato che per Dybala e compagni presenterà il Sassuolo di Dionisi. Curiosità per capire se Mourinho in conferenza stampa darà qualche indizio sui cambi prevedibili che ci saranno in formazione per la trasferta di Reggio Emilia. Sportface.it vi offrirò la diretta testuale della conferenza stampa del tecnico della Roma.

COME SEGUIRLA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH