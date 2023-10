Bach: “Riscaldamento globale mette al rischio Giochi Invernali”

Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha parlato dei Giochi Invernali che hanno una grande minaccia legata al clima ed al riscaldamento globale, secondo il numero uno del Comitato Olimpico. Bach ha esposto una problematica sempre più presente ed “ingombrante” per la realizzazione dei Giochi Invernali.

Le parole di Bach: “5 Comitati Olimpici Nazionali (Cno) sparsi in tre continenti dispongono attualmente di almeno l’80% delle strutture necessarie per i Giochi invernali. Due dei paesi che si son proposti non presentano più le necessarie affidabilità climatica per i Giochi Olimpici. Discuteremo di una doppia assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2030 e del 2034 per darsi tempo, seguita da un possibile “sistema di rotazione” tra città ospitanti e una riflessione sugli eventi legati alla neve e al ghiaccio“.