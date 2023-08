Santos, Falcao rassegna le dimissioni: non sarà più coordinatore tecnico

Tramite un post su Instagram, Paulo Roberto Falcao ha annunciato che non sarà più il coordinatore tecnico del Santos. “Nel rispetto dei tifosi del Santos e in seguito alle recenti proteste di fronte a prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare la carica di coordinatore sportivo – ha spiegato l’ex campione del Brasile e della Roma – Il mio sentimento è innanzitutto difendere l’immagine della squadra“. Oltre a motivare le dimissioni, Falcao ha anche negato l’accusa di molestie: “Non è mai avvenuta“.