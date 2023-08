Mondiali calcio femminile 2023, Giappone-Norvegia: cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento

Tutto pronto per Giappone-Norvegia, secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Si gioca alle 10:00 di oggi, sabato 5 agosto, con le due squadre che cercano il pass per i quarti in una gara che sulla carta è equilibrata. Il Giappone è stata tra le migliori squadre della fase a gironi, ma la Norvegia mantiene una tradizione solida nel calcio femminile. Occhi puntati quindi sui novanta e forse più minuti. La competizione iridata, come quella maschile, prevede infatti due tempi supplementari da quindici minuti in caso di pareggio al 90′. Il regolamento fissa anche il tempo di intervallo: cinque minuti tra il 90′ e l’inizio del primo tempo supplementare; un minuto (con le squadre che restano in campo) tra i due extra time. In caso di pareggio dopo il 120′, spazio ai calci di rigore.