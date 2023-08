Il Sanchez 2.0 all’Inter prende avvio: il cileno in città, domani le visite mediche

Fuori Correa dentro Sanchez: la strategia svelata da Marotta nei giorni scorsi sta per essere messa anche nero su bianco. La cessione dell’attaccante ex Lazio al Marsiglia è arrivata, per poi fiondarsi sul ritorno dell’attaccante cileno che non vedeva l’ora di ritornare a Milano.

Sanchez è arrivato nelle scorse ore nel capoluogo lombardo per tornare in Italia e per svolgere, soprattutto, l’iter delle visite mediche domani in mattinata. Il suo arrivo in nerazzurro dal Marsiglia è stato possibile grazie al passaggio di Joaquin Correa al club francese. Simone Inzaghi è pronto ad abbracciare il suo nuovo jolly offensivo.