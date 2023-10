Sampdoria, via al piano di ristrutturazione

La VII sezione Civile del Tribunale di Genova ha omologato il piano di ristrutturazione della Sampdoria. Ad aver messo le basi degli accorsi sono stati il vecchio Cda, Romei, Panconi, Bosco e Lanna, con i legali Francesco De Gennaro, Filippo Chiodini e Alessandro Bonati. L’omologa degli accordi è stata estesa anche ai creditori non aderenti a tutte le categorie. Si prevede un aumento di capitale, necessario anche in vista del mercato invernale per rafforzare la rosa.