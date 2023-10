LIVE – Italia-Polonia 1-0, Elite League Under 20 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Italia-Polonia, match di Elite League U20. Scontro al vertice del girone, quello fra Italia e Polonia che si trovano entrambe a quota 4 in classifica. Nel match del Ceravolo di Catanzaro, D’Andrea e compagni vorranno staccare la forte selezione polacca in vetta al raggruppamento di Elite League. Chi vincerà? Sportface.it vi racconterà la diretta testuale del match.

DOVE VEDERE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

ITALIA-POLONIA 1-0 (40′ Terracciano)

_____________________________________________________________

90’+4 Finisce qui! L’Italia U20 batte la Polonia a Catanzaro, decide Terracciano.

90′ 4 di recupero.

86′ Si entra nel finale, gli azzurri nel primo tempo avrebbero meritato molti più gol.

80′ I cambi fin qui non hanno sortito effetti, squadre lunghe e finale confuso.

73′ Il pallino del gioco da qualche minuto è tornato in mano alla Polonia.

68′ Ritmi bassi ora, l’Italia sta gestendo bene ma non riesce al contempo a rendersi troppo pericolosa.

64′ Ricordiamo che gli azzurrini hanno fin qui raccolto quattro punti nelle prime due sfide, così come i polacchi. E’ dunque una partita fondamentale.

60′ Rischia ancora l’Italia! Amatucci finisce a terra ma l’arbitro italiano Santoro lascia continuare e così l’azione polacca prosegue e c’è la conclusione a giro out di poco.

55′ Azzurri molto lunghi in questa ripresa, potrebbe forse valutare delle sostituzioni il ct Bollini.

51′ Avvio non troppo veemente dell’Italia, Polonia che spinge.

48′ Due super parate di Palmisani che salva gli azzurrini!

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45’+2 Finisce il primo tempo, 1-0 per l’Italia che sta anche stretto.

45′ Due di recupero.

40′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL VANTAGGIO DELL’ITALIA COL COLPO DI TESTA DA CORNER DI TERRACCIANO! 1-0 MERITATISSIMO.

38′ Girata di Amatucci, miracolo del portiere!

34′ Occasione incredibile per Pagano! Da mezzo metro colpisce a botta sicura ma un difensore mura miracolosamente.

27′ Calcia Amatucci, palla fuori.

25′ Occasione incredibile per Hasa! Colpisce in tuffo a botta sicura, miracolo di un difensore che salva.

24′ Se ne va Missori, palla in mezzo e per un soffio non viene agganciata.

20′ I ritmi sono calati negli ultimi minuti.

17′ Ammonito Pagano.

14′ Assedio Italia, Bollini soddisfatto. Ottimo approccio della nostra U20.

11′ Giocata deluxe di D’Andrea, dribbling e tiro a incrociare che esce di un soffio.

8′ Punizione laterale guadagnata dalla Polonia che ora prende più coraggio.

5′ Montevago mastica la conclusione, azzurri comunque arrembanti con il pubblico del Ceravolo, numeroso, a spingerli.

1′ Si comincia al Ceravolo!

18.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti a Catanzaro per la diretta scritta di Italia-Polonia, impegno di Torneo Otto Nazioni – Elite League per la U20 azzurra.