Qualificazioni Europei 2024, l’Azerbaigian batte l’Estonia 2-0

L’Azerbaigian batte l’Estonia 2-0 nella settima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Al 9′ è Bayramov a sbloccare il risultato e mettere in discesa il cammino della nazionale ospite che al Le Coq Arena (Tallinn) gestisce bene il vantaggio. Al quarto minuto di recupero del primo tempo arriva anche il gol del 2-0 definitivo, con la firma di Sheydayev su calcio di rigore. Prima vittoria per l’Azerbaigian che sale a quattro punti nel gruppo F e lascia all’ultimo posto un’Estonia che viene da quattro sconfitte consecutive. In testa rimangono Belgio e Austria a 13 punti, seguite dalla Svezia a 6.