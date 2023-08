Beckham: “Gara Inter Miami concordate? Il complimento più grande che si possa fare a questi giocatori”

In America, in MLS, è scoppiata la polemica legata alle presunte gare dell‘Inter Miami che sarebbero “concordate” per la squadra di David Beckham. Lo stesso presidente è intervenuto per sedare queste polemiche, intervenendo in maniera ironica.

Queste le parole di Beckham: “Gare aggiustate dell’Inter Miami? Gare ‘aggiustate’ per farci vincere? Sinceramente ogni volta che Leo Messi segna uno di questi gol, ogni volta che Busi (Sergio Busquets ndr) fa uno di questi passaggi, ogni volta che Jordi Alba fa una di queste corse, la gente dice ‘È concordato. Penso sia il complimento più grande che si possa fare a questi giocatori perché è come un film”, ha spiegato. “Guardi questi giocatori giocare ed è emozionante perché tutto nel loro gioco è bellissimo. Tutto: dai loro modi a come viene fuori. Sono spettacolari in campo e fuori“.