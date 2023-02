Sambenedettese, i giocatori: “Nessun rimborso ricevuto, alcuni sono prossimi allo sfratto”

I giocatori della Sambenedettese, squadra che attualmente milita nel campionato di Serie D, replicano alla loro società riguardo la situazione rimborsi e affitti dei loro appartamenti tramite il sito dell’AIC. “In merito alle notizie uscite sulle presunte promesse da parte del presidente di pagare i rimborsi entro il 21 febbraio – scrivono i tesserati della squadra marchigiana – la squadra ci teneva a precisare che non ha contatti col presidente da diverse settimane e che questa promessa non ci è mai stata fatta e ovviamente nessun rimborso è ancora stato ricevuto.

“Rimangono tutt’ora insoluti diversi affitti dei nostri appartamenti, tanto che siamo prossimi allo sfratto. Questo – aggiungono i giocatori della Sambenedettese – è l’ultimo comunicato che faremo, se nell’immediato non verranno risolte le problematiche da noi evidenziate, la squadra sarà costretta a interrompere le attività sportive in quanto non ci sono più i presupposti per continuare, avendo da luglio percepito solo 3 rimborsi e avendo quasi tutti ricevuto solleciti dai proprietari di casa e soprattutto essendoci il forte rischio di non ricevere niente fino a fine stagione in quanto ogni nostro tentativo di comunicare con il presidente è risultato vano”.