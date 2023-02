Calcio: morto John Motson, storico telecronista della BBC per 50 anni

Il calcio inglese piange la morte di John Motson, famoso telecronica scomparso all’età di 77 anni. Motson ha lavorato per 50 anni con la Bbc, prima di ritirarsi nel 2018 dopo aver seguito 29 finali di FA Cup e 10 Coppe del Mondo. Il direttore generale della BBC Tim Davie ha dichiarato: “John Motson e’ stato la voce di una generazione di calciatori guidandoci attraverso i colpi di scena della FA Cup, gli alti e i bassi della Coppa del Mondo e, naturalmente, il sabato sera con Match of the Day. Come tutti i grandi dietro il microfono, John sapeva usare le parole giuste, al momento giusto, per tutti i momenti importanti”. Nel 2001 John Motson fu insignito di un’onorificenza statale britannica (Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico) per i servizi resi alla radiodiffusione.