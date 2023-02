Caso Negreira, un fax del 2018 complica la posizione del Barcellona

Si complica ulteriormente la posizione del Barcellona, alle prese con lo scandalo legato al ‘Caso Negreira’, e anche quella del diretto interessato. Il quotidiano El Mundo pubblica oggi un fax inviato dall’ex numero due degli arbitri al club catalano, in cui avverte che non possono smettere di pagarlo “dopo tanti anni di relazione, tanti favori resi e tante confidenze condivise”. Nel documento Negreira precisa anche di aver ricevuto sempre “indicazioni” dirette dai diversi presidenti del Barça, tra cui anche Laporta. Nel dichiararsi sorpreso dal mancato pagamento di varie fatture, in questo fax del dicembre 2018 intima al club di procedere “entro 10 giorni lavorativi” al versamento degli importi arretrati, per i quali ha fornito un numero di conto. Infine, il legale di Negreira ritiene “imperativo raggiungere un’intesa positiva e costruttiva”. In questo modo “saranno evitati mali maggiori e azioni indesiderabili per entrambe le parti”. Insomma, da un lato sembrano esserci delle minacce più o meno velate, dall’altro la sensazione che si trattasse effettivamente di un accordo esistente da tempo.