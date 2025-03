Xindy Wang e Laura Peel si sono aggiudicati la prova degli aerials ad Almaty, penultima tappa della Coppa del mondo 2024/2025 di sci freestyle. Nella gara maschile, Wang si è imposto con un punteggio di 127.50, tornando alla vittoria a tre anni di distanza dall’ultima volta. Battuto di appena 0.80 punti lo svizzero Noe Roth (126.70). Più staccato, di quasi cinque punti rispetto a Wang, ecco un altro cinese, Guangpu Qi, che ha totalizzato 122.62.

Con questo piazzamento sul podio, proprio Qi si conferma in testa alla classifica generale, che lo vede a 385 punti con un vantaggio molto ampio, ma che non gli dà ancora la certezza di vincere la sfera di cristallo, su Roth. L’elvetico, infatti, è lontano 85 punti. Quella di oggi è una seria ipoteca da parte di Wang, che però non può ancora festeggiare ma dovrà attendere l’ultimo appuntamento a Livigno, un evento che sarà anche un assaggio dell’impianto dove si disputerà la prova delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sci freestyle, Peel vince ad Almaty e ipoteca la sfera di cristallo

Discorso simile al femminile, che vede anche qui la prima in classifica mettere un sigillo quasi definitivo sulla sfera di cristallo. In questo caso si tratta dell’australiana Laura Peel, che disputa una grande gara totalizzando 115.91 punti. Una vittoria schiacciante, quella dell’oceanica, visto che la seconda, la cinese Mengtao Xu, si è fermata a 101.74. Ancora più lontana l’altra australiana, Danielle Scott, terzo a 87.06. I risultati odierni rispecchiano quella che è la situazione nella classifica generale, visto che Peel guadagna altri venti punti su Xu. L’australiana sale a 442 punti, mentre sono 78 le lunghezze di vantaggio sulla cinese. Anche in questo caso, il trofeo è davvero a un passo, ma servirà comunque non sbagliare nell’ultimo appuntamento stagionale.