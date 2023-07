Giochi Europei Cracovia 2023, pentathlon moderno: Malan ottiene medaglia d’oro e carta olimpica

Dopo il successo di Alice Sotero, per l’Italia arriva un’altra splendida medaglia d’oro nel Pentathlon Moderno ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La prova maschile è stata vinta infatti da uno straordinario Giorgio Malan con un totale di 1534 punti. Alle sue spalle il britannico Choong con 1531 e l’ungherese Bohm con 1530. Ciò vuol dire che per l’Italia arriva un (altro) prestigioso pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024.

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

L’azzurro ha disputato una gara estremamente solida, eccellendo in tutte le prove. Terzo nella frazione di equitazione, ha fatto bene nel bonus round di scherma, ha poi ottenuto il terzo crono complessivo nella prova di nuoto e ha infine concluso al terzo posto la gara di laser run. Più che meritata dunque la prima posizione, se si sommano tutte le varie prove. Niente da fare purtroppo per gli altri due azzurri. Roberto Micheli ha chiuso 16° con 1472 punti, brillando solo nella prova di nuoto, mentre Matteo Cicinelli ha chiuso stra-ultimo con 1399 punti, penalizzato da una partenza ad handicap nella prova di equitazione.