Brozovic, altro segnale social: maglia dell’Inter e due cuori nerazzurri (FOTO)

Marcelo Brozovic con un altro messaggio d’amore nei confronti dell’Inter. Sui social il centrocampista croato ha postato una foto con la maglia nerazzurra e due cuori. Brozovic in questi giorni è al centro di una trattativa di mercato che sembrava potersi concludere, ma che ora pare se non arenata, quantomeno in stallo. La dirigenza dell’Inter aveva trovato un accordo con gli arabi dell’Al-Nassr, ma Brozovic per il momento non vuole saperne di trasferirsi in Arabia Saudita, nonostante l’offerta monstre sull’ingaggio. Quale sarà il futuro di ‘Brozo’? Lo scopriremo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)