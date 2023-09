Tennis, Volandri: “Berrettini? L’infortunio non ci voleva. Difficile che recuperi per la Davis”

Filippo Volandri, ex tennista e capitano dell’Italia di Coppa Davis, ha parlato ai microfoni di SuperTennis dell’infortunio rimediato da Matteo Berrettini agli US Open 2023: “Non ci voleva. Stava tornando ad avere priorità importanti e cambiando qualcosa anche nel quotidiano. Si è fatto male per caso, senza commettere errori“. Volandri ha poi aggiunto: “Qualche giorno fa mi aveva detto ‘La Davis mi farà bene’. Attendiamo l’esito della risonanza magnetica. Sarei molto sorpreso che possa esserci a Bologna“. Sul nome del sostituto, invece: “Sonego sarà a Bologna e avrò la possibilità di cambiare 3 giocatori fino alle 11 del giorno prima del primo match. Sarà una squadra molto allargata, ne aggiungerò altri oltre a Lorenzo“.