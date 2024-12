Mohamed Salah sta vivendo una stagione che non era neppure lontanamente immaginabile.

Il fenomeno egiziano sta trascinando il meraviglioso Liverpool di Arne Slot a suon di gol e assist, inanellando prestazioni straordinarie di settimana in settimana. I Reds stanno letteralmente dominando il panorama calcistico internazionale, con un ruolino di marcia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare dopo l’addio di Jurgen Klopp. La squadra di Arne Slot, infatti, è al momento imbattuta e a punteggio pieno in Champions League, mentre in Premier League si trova al primo posto con otto punti di vantaggio e con una partita in meno rispetto al Nottingham Forest, attualmente secondo nello stupore generale. Nottingham che è anche l’unica squadra ad aver, ad oggi, battuto il Liverpool, con la straordinaria vittoria di misura ad Anfield del 14 settembre firmata dal gol di Hudson-Odoi.

Tornando a Momo Salah, l’egiziano sta vivendo una delle migliori annate della carriera. Nelle venticinque gare giocate in stagione, il Faraone d’Egitto ha collezionato trentacinque tra gol e assist in tutte le competizioni, diciannove gol e sedici assist. Un ruolino impressionante, un ruolino che ha portato a considerare il Liverpool come dominatrice incontrastata d’Europa e come favorita per tutte le competizioni in cui i Reds competono. Anche nell’ultima sfida dei Reds, il roboante 5-0 in casa del West Ham, Salah ha messo lo zampino: due assist, quello per il 2-0 di Gakpo e per il 5-0 di Diogo Jota, e una rete, quella del momentaneo 3-0.

Ancora una volta, dunque, l’egiziano è stato decisivo: averlo in campo significa partire sempre non 1-0. Una serie di gol che gli ha permesso di scavalcare Haaland sia nella classifica marcatori della Premier League, sia in quella della Scarpa d’oro, portandosi momentaneamente al primo posto. Nonostante ciò, però, il suo futuro continua ad essere un rebus e la sua permanenza a Liverpool è tutt’altro che scontata.

Salah non si sbilancia sul rinnovo: le parole dell’egiziano

Mohamed Salah ha con il Liverpool un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e al momento le trattative per il rinnovo sono totalmente ferme. Più volte nelle scorse settimane l’egiziano non le ha mandate a dire, sottolineando come si sarebbe aspettato un trattamento diverso vista la sua importanza nella squadra e visto il rendimento nella stagione attuale. I contatti tra le parti ci sono sicuramente stati, ma al momento sono arrivate soltanto fumate nere.

Del rinnovo ha parlato proprio l’egiziano al termine della sfida vinta contro il West Ham, sottolineando nuovamente la situazione. “Siamo ancora lontani dall’accordo. Non voglio dare notizie e farne parlare, ma in realtà non è cambiato nulla“.

Nulla di concreto dunque per il futuro, con Salah che nel frattempo ha superato i venti gol in stagione per l’ottava stagione su otto vissute in Reds. Numeri clamorosi, numeri da rinnovo.