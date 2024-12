Si sono concluse le partite valide per gli ottavi di finale dei World Darts Championship 2025: in corso all’Alexandra Palace di Londra, la competizione sta finalmente entrando nel vivo. Dopo il grande upset dell’eliminazione del numero uno al mondo, Luke Humphries, per mano del veterano scozzese Peter Wright, tutti gli occhi erano puntati principalmente su Michael van Gerwen. L’olandese non ha sbagliato, battendo lo svedese Jeffrey de Graaf con una grande prova di autorità. Missione compiuta anche per il numero 4 del seeding, Luke Littler, che resiste alla pressione nel match contro Ryan Joyce.

IL PROGRAMMA E IL MONTEPREMI

I FAVORITI E LE POSSIBILI SORPRESE

World Darts Championship: nel pomeriggio brilla Aspinall

Tra i risultati del pomeriggio, spicca sicuramente la netta vittoria di Aspinall su Pietreczko, con un 4-0 che non lascia spazio a interpretazioni. “The Asp”, numero 12 del seeding, è riuscito a tenere un ritmo non troppo elevato ma costante nelle sue giocate, e tanto è bastato contro il tedesco, che invece non è riuscito a trovare spazio per attuare il suo gioco. Aspinall si è portato subito in vantaggio, galvanizzato anche dalla spinta del pubblico di casa, e ha concesso appena due leg nel conquistare un posto tra i migliori otto. Da canto suo, Pietreczko non è riuscito a replicare quanto di buono fatto vedere contro Scott Williams.

Ad aprire la giornata era stato il match tra Chris Dobey e Kevin Doets, decisamente combattuto. Dobey, numero 15 del seeding, sembrava poter gestire al meglio l’incontro portandosi avanti per due volte, ma l’olandese, meno quotato ma lanciatissimo dopo aver eliminato il numero 2 Michael Smith, è riuscito a reagire portandosi sul 2-3. Stavolta, però, Doets non è riuscito a completare l’opera: Dobey è prima riuscito a pareggiare, per poi vincere il set decisivo per 3-1.

4-3 anche tra Callan Rydz e Robert Owen: “The Riot” si è ritrovato anche a dover rimontare uno svantaggio di due lunghezze sull’avversario, passato per le qualificazioni. Da 0-2 a 3-2 e infine 3-3, con Rydz che si è tolto dall’imbarazzo aggiudicandosi il set decisivo, approdando ai quarti dei World Darts Championship per la seconda volta in carriera.

van Gerwen e Littler non sbagliano

Non sbaglia Michael van Gerwen, che batte per 4-2 Jeffrey de Graaf: prestazione maiuscola dell’olandese, che manda un segnale forte ai rivali regolando lo svedese che si è rivelato comunque molto combattivo. de Graaf, infatti, è stato capace di rimontare da 2-0 a 2-2, ma, dopo essere tornato sotto nel quinto set, ha commesso un errore nel sesto e a quel punto van Gerwen non gli ha lasciato scampo.

Avanti anche Luke Littler, che ha la meglio su Ryan Joyce in un match frizzante: avanti per ben tre volte, il 17enne ha subito la rimonta del più esperto avversario. Ottima la partita di Ryan, che ha tallonato uno dei maggiori favoriti per la vittoria finale, con quest’ultimo che è stato altrettanto notevole nella gestione della pressione e dei momenti critici. Una partita super, che dà grande consapevolezza ad entrambi i giocatori.

Vittoria netta e, di fatto, quasi mai in discussione, infine, per Stephen Bunting, che ha avuto la meglio su Luke Woodhouse con un netto 4-0. Già vincitore dell’edizione 2014, “The Bullet” ha messo in campo tutta la sua esperienza, sfruttando ogni errore dell’avversario pur in una serata comunque non pulitissima. Woodhouse, però, non era decisamente in serata e non è riuscito a esprimersi al suo livello.

Il tabellone dei quarti di finale

Definito, quindi, il quadro dei quarti di finale, che si disputeranno mercoledì 1° gennaio:

(17) Wright vs (8) Bunting

(4) Littler vs (12) Aspinall

(15) Dobey vs (10) Price

(3) van Gerwen vs Rydz