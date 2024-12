Il 2025 di Venezia e Trento in Eurocup comincia con il botto: una metafora che ben si addice al periodo di festa di questi giorni ma anche alle avversarie di altissimo livello che le due squadre italiane dovranno affrontare nei prossimi giorni. Per i lagunari, infatti, l’ostacolo è il Valencia, assoluto dominatore nelle prime dodici partite, di cui undici vinte: basti pensare che il terzetto delle seconde ne hanno vinte “appena” sette. Stessa sorte per la Dolomiti Energia, che affronta la capolista del girone A, il Bahcesehir College.

RISULTATI E CLASSIFICHE EUROCUP

IL REGOLAMENTO

Eurocup, Venezia e Trento sfidano le capoclassifica dei due gironi

Come anticipato, il Valencia è leader assoluto del Gruppo B: la prima sconfitta è arrivata nell’ultimo turno, il recupero della sesta giornata per la partita rinviata a causa della tremenda inondazione che ha colpito la città. Ma, al di là del KO, la formazione allenata da coach Martinez fa “paura” soprattutto perché nelle ultime sei partite è andata in tripla cifra di punti in ben quattro occasioni. Da canto suo, il rendimento di Venezia è comunque positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Eurocup. L’Umana Reyer, grazie a questi risultati, è salita a sei vittorie e altrettante sconfitte, agganciando Bourg-en-Bresse e Cluj-Napoca.

Più complicata, invece, la situazione di Trento, che in questa Eurocup, al contrario di quanto avviene in campionato, non riesce ad avere un rendimento costante. La squadra allenata da coach Galbiati ha perso quattro delle ultime cinque partite, nonché le ultime due partite casalinghe. Lo score di Trento è di quattro vittorie e otto sconfitte, per una nona posizione a due successi dal sesto posto. Serve invertire la rotta nelle ultime sei partite della stagione regolare. La formazione di Istanbul, però, proprio con la partita contro Trento del 16 ottobre ha inaugurato una striscia di otto vittorie in nove partite, meritandosi il primo posto del raggruppamento.

Orari e programma tv della 13^ giornata

Giovedì 2 gennaio

Ore 18:00 – 7Bet-Lietkabelis Panevezys – Cedevita Olimpija Ljubljana (Dazn)

Ore 18:00 – Trefl Sopot – Buducnost VOLI Podgorica (Dazn)

Ore 19:00 – Hapoel Bank Yahav Jerusalem – Aris Midea Salonicco (Dazn)

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Valencia Basket (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 21:00 – Dreamland Gran Canaria – Hapoel Shlomo Tel Aviv (Dazn)

Venerdì 3 gennaio

Ore 17:30 – Turk Telekom Ankara – Cosea JL Bourg-en-Bresse (Dazn)

Ore 18:00 – U-BT Cluj-Napoca – Veolia Towers Hamburg (Dazn)

Ore 18:00 – Wolves Twinsbet Vilnius – Joventut Badalona (Dazn)

Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Bahcesehir College Istanbul (Dazn, Sky Sport Arena)