Juventus, per lo scudetto mancano i gol degli attaccanti: il solo Lautaro ne ha segnati due in più

E’ una Juventus che può lottare per lo scudetto, anche se il divario con l’Inter sembra esserci, e ritrovarsi a -2 dopo quattordici giornate è sicuramente un ottimo risultato per i bianconeri, con Allegri che ha fin qui trovato la quadra e fatto di necessità virtù. Rispetto ai nerazzurri, però, c’è un pesante handicap da scontare per la Vecchia Signora, che ha sopperito a suo modo, ma che non può pensare di ritrovarsi a fine stagione ancora in corsa se il trend non si inverte: stiamo parlando dei gol degli attaccanti, venuti meno in questi primi tre mesi abbondanti di campionato e soprattutto nelle ultime giornate.

Il dato è impietoso: 5 gol per Dusan Vlahovic, 4 per Federico Chiesa, 2 per Arkadiusz Milik e addirittura 0 per Moise Kean, al quale ne sono però stati annullati tre. L’attaccante serbo è l’ultimo ad aver timbrato il cartellino, ma la sua rete non ha portato una vittoria contro l’Inter, e nel suo carniere ci sono anche due pesanti rigori sbagliati, seppur ininfluenti ai fini dei rispettivi risultati. Federico Chiesa si è invece fermato dopo un super avvio e non segna dal 23 settembre, dalla sciagurata sconfitta col Sassuolo: ne ha segnati quattro nelle prime cinque giornate, in sostanza, poi nulla più e in generale sono di meno anche i suoi tiri verso la porta, sono 13 presenze, 11 da titolare, con un gol ogni 233 minuti. Infine, Arkadiusz Milik: tre partite da titolare per lui, due gol, tredici in tutto ma per la maggior parte spezzoni, se trova continuità potrà sicuramente dare il suo apporto. Moise Kean, invece, è fermo a zero come detto, però ha sempre offerto buone prestazioni. Ecco, con le buone prestazioni, però, per lo scudetto non ci si può lottare in modo serio: i numeri parlano chiaro, l’Inter capolista ha trovato 13 gol con Lautaro Martinez, due in più di quelli dei quattro attaccanti bianconeri, Thuram ne ha fatti cinque (Calhanoglu persino 6). In tre hanno segnato più gol dell’intera Juventus, che dal canto suo è una cooperativa del gol che riesce a coinvolgere un po’ tutti. Allegri sa bene che non è sufficiente.