Sabato 5 agosto “Game4Ukraine”, il progetto di Shevchenko: Dazn trasmetterà l’evento

L’entità sportiva dell’Ucraina Andry Shevchenko metterà in atto una kermesse sportiva di livello che avrà come super ospiti tanti protagonisti del mondo del calcio degli ultimi anni. Si tratta dell’All Star match di beneficienza “Game4Ukraine“: il calcio d’inizio è previsto per il 5 agosto alle 19.

La kermesse nasce da un’idea di Shevchenko e Oleskandr Zinchenko e da Lester Holcombe del Legends Soccer Group ed è sostenuta dal presidente Zelensky. L’evento non sarà solo sport: l’intervallo del match sarà dedicato al puro intrattenimento, con una scaletta ricca di esibizioni, dalla rock band The Pretenders, al cantautore britannico Tom Grennan, fino a Tom Walker, Alesha Dixon, Pete Doherty e Melanie C. Tra i giocatori che hanno confermato la loro presenza: Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto’o, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Michael Essien, Claude Makelelé, Robert Pires, William Gallas, Dida, John Arne Riise, Luca Toni, Patrik Berger, Joleon Lescott, Wes Morgan, Gael Clichy, Bacary Sagna, Per Mertesacker, Jack Wilshere, Jens Lehmann, Ricardo Carvalho, Mark Nobel, Eni Aluko, Martin Skrtel, Antonio Valencia, Glen Johnson, Jermain Defoe, Katie Chapman, Jimmy Floyd Hasselbaink, Danny Drinkwater, David James, Charlie Adam, Carlo Cudicini, Massimo Oddo, Shota Arveladze, Claire Rafferty, Christian Panucci, Serginho, Mikael Silvestre e Petr Cech.

La manifestazione avrà come obiettivo quello di raccogliere fondi per la ricostruzione di sedi didattiche in Ucraina e sarà trasmessa direttamente da DAZN. Sheva ha così commentato: “Il calcio ha sempre avuto un’incredibile capacità di unire le persone. Speriamo che questo sia un giorno da ricordare per tutti, uniti nel guardare verso un futuro migliore“.