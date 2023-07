L’Equipe: “Il Napoli rifiuta 140 milioni per Osimhen dall’Al Hilal”

Victor Osimhen e il Napoli viaggiano sempre di più verso il rinnovo. Dopo lo scudetto riportato in Campania, il nigeriano vorrebbe fermamente rimanere con Rudi Garcia in panchina anche nella prossima stagione. Il richiamo del grande calcio e del calcio immensamente ricco di soldi si è fatto sentire e non poco, ma il Napoli avrebbe chiuso tutte le porte.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Napoli avrebbe rifiutato una mega offerta proveniente dal calcio d’Arabia, direttamente dall’Al-Hilal. Il club saudita, infatti, avrebbe messo sul piatto ben 140 milioni di euro più bonus. L’offerta però sarebbe stata tempestivamente rispedita al mittente dal club azzurro che attenderebbe sviluppi importanti per il rinnovo del nigeriano.