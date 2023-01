Rubate divise a una squadra messicana: scendono in campo con false maglie dell’Inter

Episodio curioso, alquanto bizzarro, avvenuto in Messico, dove una squadra di terza serie ha dovuto risolvere un problema legato alle divise, che in precedenza le erano state rubate. Ecco che, la squadra del Leviatan FC, ha deciso di acquistare false maglie dell’Inter e di scendere in campo così nella partita contro i Cafetaleros de Chiapas, ponenzo attenzione a coprire lo sponsor con del nastro adesivo. L’espediente non ha nemmeno portato fortuna, visto che è arrivata una sconfitta per 2-0, ma in ogni caso il club, secondo quanto riportato da TV Azteca, andrà incontro a multa e sconfitta a tavolino.