Al-Nassr, Ronaldo dopo l’esordio: “Grazie ai tifosi per l’appoggio”

“Prima partita, prima vittoria. Ben fatto ragazzi. Grazie a tutti i tifosi per l’incredibile appoggio” dice Cristiano Ronaldo dopo il suo esordio con la maglia dell’Al Nassr, nella vittoria per 1-0 contro l’Al Ettifaq grazie alla rete di Talisca. Il fuoriclasse portoghese è rimasto a secco nella sua prima partita, giocando comunque un buon match. Ha provato a sbloccarsi nei primi minuti con un tiro in porta arrivato dopo 8′, deviato da un avversario in corner.