Sampdoria, attacco horror: sotto i 10 gol nel girone di andata per la prima volta

La Sampdoria è la prima squadra della Serie A con 20 squadre a chiudere sotto i 10 goal il girone d’andata. Un dato preoccupante, che mette in dubbio la capacità della squadra blucerchiata di salvare la stagione. Non solo. La Sampdoria è sotto anche la doppia cifra di punti: dal 2004/05 solo uno dei sei club che ha chiuso il girone d’andata con meno di 10 punti ha poi evitato la retrocessione: il Crotone nel 2016/17 (nove punti dopo 19 gare). La prima soluzione per invertire il trend sono i gol. Stankovic cerca reti dai suoi attaccanti: al momento i capocannonieri sono il difensore Augello e Gabbiadini, entrambi a quota tre.