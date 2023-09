Ronaldo battezzato a 46 anni: “Un giorno davvero speciale”

L’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima, attuale proprietario del Valladolid e del Cruzeiro, è stato battezzato all’età di 46 anni. “Oggi è un giorno davvero speciale. Sono stato battezzato! La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita, fin da quando ero piccolo, anche se non ero ancora stato battezzato”, ha scritto Ronaldo, condividendo gli scatti del rito con i suoi oltre 29,5 milioni di follower su Instagram. “Rinnovo il mio impegno a seguire la strada del bene, per volontà libera e spontanea, credendo nell’amore di Gesù e nell’amore solidale”, ha aggiunto. Poi i ringraziamenti alla “chiesa di São José e ai cari padrini Amilcar e Malu”. Negli ultimi anni l’ex calciatore di Inter e Milan ha deciso di investire nel calcio, acquistando prima il 51% delle quote del Valladolid e poi, nel 2021, il 90% del Cruzeiro, il club che lo ha visto crescere come calciatore.