Verratti all’Al-Arabi, l’in bocca al lupo di Messi: “Ti auguro il meglio”

Dopo aver condiviso per anni lo spogliatoio al Psg, Marco Verratti e Lionel Messi hanno preso strade diverse. L’argentino è andato a giocare in MLS all’Inter Miami, mentre il centrocampista italiano si è accasato in Qatar, all’Al-Arabi. I due però sono rimasti molto legati come si evince dal posto che la Pulce ha dedicato a Verratti su Instagram: “Buona fortuna per questa nuova tappa, Marco. Già sai che ti auguro il meglio sempre“. Il calciatore azzurro ha risposto nei commenti: “Grazie amico“.

