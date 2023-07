Roma, si vola in Portogallo: out in 4, presente Kristensen

La Roma è pronta per volare in Portogallo per la seconda parte del suo ritiro. Mourinho ha reso noti i convocati che parteciperanno al ritiro e chi, invece, rimarrà a Trigoria in attesa di sviluppi sul mercato. Shomurodov, per esempio, rimarrà nella Capitale in attesa che il suo trasferimento al Cagliari sia perfezionato. Con lui rimarranno anche Vina, Villar e Reynolds. Con la squadra, invece, Karsdrop che potrebbe rimanere ancora con Mourinho.

Questa la lista completa dei convocati: Portieri: 1 Rui Patricio, 63 Pietro Boer, 99 Mile Svilar. Difensori: 2 Rick Karsdorp, 3 Roger Ibanez, 5 Evan Ndicka, 6 Chris Smalling, 14 Diego Llorente, 19 Zeki Celik, 23 Gianluca Mancini, 37 Leonardo Spinazzola. Centrocampisti: 4 Bryan Cristante, 7 Lorenzo Pellegrini, 8 Nemanja Matic, 22 Houssem Aouar, 43 Rasmus Kristensen, 52 Edoardo Bove, 59 Nicola Zalewski, 60 Riccardo Pagano, 61 Niccolò Pisilli. Attaccanti: 11 Andrea Belotti, 18 Ola Solbakken, 21 Paulo Dybala, 92 Stephan El Shaarawy.