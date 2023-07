Udinese-Pafos interrotta per maltempo dopo il primo tempo: tutti gli aggiornamenti

L’amichevole Udinese-Pafos è stata interrotta per maltempo dopo il primo tempo: ecco tutti gli aggiornamenti. I bianconeri stavano affrontando la formazione cipriota, vincendo al 45′ col risultato di 2-0, ma proprio all’intervallo si è scatenata una vera e propria bufera e così le squadre per il momento non stanno rientrando in campo per la ripresa, in attesa di capire se si potrà riprendere o il test si interromperà dopo metà gara.

16.45 – Riprende la partita, il tempo pare essere ora più clemente, anche se continua a piovere.