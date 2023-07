Nottingham Forest, ufficiale l’arrivo di Ola Aina: l’ex Torino ha firmato un contratto annuale

Ola Aina è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Il difensore nigeriano classe 1996 arriva da svincolato dopo la conclusione del suo rapporto con il Torino e ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione di rinnovo. “Sono molto entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Volevo tornare di nuovo in Inghilterra e ho scelto il Nottingham perchè è un club che ha un progetto interessante e una ottima squadra. La Premier League è il miglior campionato del mondo e voglio mettermi alla prova. Conosco già bene alcuni dei ragazzi, il che è un bene per me, ma sono entusiasta di incontrare il resto dei miei compagni di squadra e conoscere tutti”. “Siamo davvero contenti che Ola si sia unito a noi – ha detto il tecnico Steve Cooper -. È un giocatore versatile che ha una buona esperienza in Premier League e Serie A. È davvero un buon giocatore, ma anche un buon atleta. Renderà sicuramente la squadra più forte e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.