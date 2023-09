Roma, da valutare l’infortunio di Pellegrini. Kristensen con la Danimarca

Doveva essere una settimana di recupero degli infortunati per la Roma, con Dybala tornato in gruppo e che ha lavorato anche in palestra – come testimoniano le sue storie sui propri profili social – e Aouar a proseguire il suo recupero dopo l’uscita nel primo tempo contro il Milan. E invece è arrivata la notizia dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini che ha lasciato la Nazionale per un fastidio al flessore destro.

La settimana scorsa il centrocampista aveva già avvertito un fastidio all’adduttore sinistro, motivo per il quale non era stato schierato contro i rossoneri. Il capitano giallorosso, quindi, farà rientro nella Capitale per valutare l’entità dell’infortunio e, soprattutto, se sarà in grado di andare almeno in panchina contro l’Empoli, pronto ad entrare in caso di necessità. Inoltre da registrare un altro pezzo che se ne va per Mourinho visto che il ct della Danimarca ha deciso di convocare Kristensen per sostituire l’infortunato Bah.