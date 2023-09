Formazioni ufficiali Slovacchia-Portogallo, Qualificazioni Euro 2024

Le formazioni ufficiali di Slovacchia-Portogallo, scontro al vertice del gruppo J delle qualificazioni a Euro 2024. A Bratislava si affrontano infatti i lusitani, primi in classifica a punteggio pieno dopo quattro partite, e i padroni di casa che inseguono a due punti di distanza. Di seguito le scelte dei due tecnici, per una sfida assolutamente da non perdere.

COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Le formazioni ufficiali

Slovacchia: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lokotka, Duda, Schranz, Polievka, Haraslin.

Portogallo: Diogo Costa, Dalot, Ruben Diaz, Silva, Cancelo, Bernando Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Ronaldo, Leao.