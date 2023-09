Il Villarreal, dopo aver esonerato il tecnico Quique Setien, è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della ripresa del campionato prevista subito dopo la sosta per le Nazionali. Stando a quanto riportato da Marca, il grande favorito per la panchina del sottomarino giallo sarebbe Raul Gonzalez Blanco, storica bandiera del Real Madrid e attuale allenatore del Real Madrid Castilla, che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare.