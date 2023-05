Roma, ufficiale la tournée in Asia nel prossimo luglio

La Roma pensa al presente e quindi a centrare il quarto posto e la vittoria dell‘Europa League, ma pensa anche al futuro prossimo. La prossima estate il club di proprietà dei Friedkin ha deciso di passare gran parte del mese di luglio in quel dell’Asia per preparare la prossima stagione. In sella al momento non sembra certa la presenza di Josè Mourinho, il quale ancora non ha dato le giuste certezze per rimanere ancora nella Capitale nella prossima stagione.

La Roma, quindi, inizierà la propria tournèe in Asia da Singapore, per la primissima parte della preparazione alla prossima stagione. Proprio a Singapore ci sarà un match dal sapore europeo e dal significato particolare se dovesse rimanere Mourinho: infatti, il 26 luglio al National Stadium, con calcio d’inizio alle 19:30 locali, ci sarà la gara contro il Tottenham.