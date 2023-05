Roma, lesione al flessore della coscia destra per El Shaarawy

Altro stop, l’ennesimo dopo un periodo di assoluta continuità sportiva per Stephan El Shaarawy. Nel momento in cui Mourinho aveva ripreso alla grande l’italo-egiziano, reduce da buonissime prestazioni e da gol importanti, la notizia più brutta: ossia lo stop per El Shaarawy che dovrà stare ai box per questo finale di stagione.

El Shaarawy salterà sicuramente il match contro l’Inter dell’Olimpico il prossimo 6 maggio, così come sembra altamente improbabile ritrovarlo per la semifinale di andata sempre nella Capitale contro il Bayer Leverkusen. Si farà il massimo per averlo nuovamente a disposizione per il ritorno sempre delle semifinali in programma il 18 maggio. I tempi di recupero, secondo una prima diagnosi, ammonterebbero a 2 settimane.